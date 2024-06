Harold 100 ans et Jeanne 96 ans : repas de noces à l'Élysée

Les services du protocole n'avaient sans doute pas imaginé que l'Élysée puisse être une étape dans un voyage de noces. Mais ce samedi à 18h30, quand la voiture arrive dans la cour d'honneur avec à son bord Harold Terens, vétéran américain de 101 ans et sa jeune épouse Jeanne de 96 ans, c'est une histoire d'amour qui s'invite dans la grande histoire. C'est le couronnement d'une journée mémorable. Dans la matinée, à Carentan-les-Marais, le couple d'amoureux a été accueilli en héros. Harold Terens avait 20 ans le 6 juin 1944. Opérateur radio, il a vécu le débarquement. Il a gardé un lien avec la Normandie au point d'y revenir célébrer son mariage. "Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est le plus beau jour de mes 100 ans sur terre", dit-il. "Je vous aime tous, c'est tout ce que je peux dire", lance sa femme. Dans la salle de mariage, le maire a prononcé les formules officielles en anglais, et ils ont répondu en français. Harold a choisi Carentan-les-Marais, car c'est là que les troupes américaines ont opéré leur jonction en juin 1944. C'est une blessure pour lui qui se referme. "J'ai invité les 9 800 soldats enterrés ici. Spirituellement, ils étaient avec nous au mariage. Je veux qu'ils sachent que nous ne les oublierons jamais", se confie le vétéran. Après la cérémonie, ils leur restent encore une longue route à faire. La gendarmerie les a escortés à Paris pour le dîner avec le président de la République et le président américain. TF1 | Reportage M. Izard, R. Goihon, S. Fortin