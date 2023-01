Harry & Meghan : des confidences qui rapportent

C’est un grand déballage. À 38 ans, le prince Harry a décidé de raconter sa vie dans un livre. Dans son ouvrage, “Le Suppléant”, il y écrit sans retenue des tensions familiales, comme l'altercation avec son frère William, quand celui-ci ne voulait pas qu’il porte une barbe le jour de son mariage. Harry raconte aussi son dédain de Camilla, sa belle-mère désormais reine consort, et comment avec William, ils se sont opposés au mariage de son père. Le prince règle son compte, et en profite aussi pour garnir son compte en banque. Depuis son exil aux Etats-Unis, il ne reçoit plus d’argent de la monarchie. Le seul revenu du couple, est son image. Pour son livre, Harry aurait touché une avance de vingt millions de dollars. Harry et Meghan ont également conclu un contrat de cent millions de dollars avec la plateforme Netflix, ce livre leur permet de continuer d’exister médiatiquement. Mais il n’est pas sûr que cette stratégie soit payante à long terme, à Londres, les frasques du couple commencent à lasser. TF1 | Reportage R. Misrachi, S. Humblot, A. Kiraly