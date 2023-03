Harry et Meghan : sans domicile fixe au Royaume-Uni ?

Le Traditional Cottage anglais (cinq chambres, loin des regards) cherche un nouveau propriétaire. C'était la résidence royale de Harry et Meghan, à quelques pas du château de Windsor. Mais ils avaient été expulsés par le roi lui-même. Le couple dont les rations avec la famille s'enveniment depuis trois ans n'aura plus de résidence au Royaume-Uni. À Windsor, certains habitants ont du mal à s'apitoyer sur leur sort. Le couple dénonce une décision cruelle. Un tabloïd invente même leur avis d'expulsion. Les motifs invoqués par le journal sont : un affreux livre, une horrible série et une vie aux États-Unis. En janvier, les embarrassantes révélations du livre de Harry ont rendu le roi furieux. Vingt-quatre heures après la publication, il a décidé de forcer son fils à tourner définitivement la page de la vie de Cottage. Harry et Meghan en avaient pourtant payé la coûteuse rénovation qui s'élève à 2,7 millions d'euros. Les habitants de Windsor auront bientôt pour voisin le prince Andrew, déchu lui aussi. C'est à lui que Charles veut confier les clés du Cottage malgré les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Ce dernier hésite à accepter. Le roi Charles III se serait bien passé de ce rôle d'agent immobilier à deux mois de son couronnement. Il lui reste à trancher un autre dossier pour cette cérémonie : inviter ou non Harry et Meghan. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor