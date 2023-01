Harry et William : des révélations fracassantes

Habituellement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les palais royaux britanniques. Mais depuis quelques heures, les mémoires du prince Harry ont fuité outre-Manche. Et les révélations sont explosives. Documentaires, autobiographies, interviews... Harry dévoile toute sa vie privée pour le plus grand plaisir des journaux et tabloïds. Le prince livre sa vérité. Il affirme avoir supplié son père de ne pas épouser Camilla. Harry regrette aussi le port d'un déguisement nazi, mais rejette la faute sur William et Kate. Il accuse également son frère héritier de la couronne de l'avoir agressé lors d'une dispute. Le suppléant, l'autobiographie du prince ne sera publiée que mardi. Mais cet avant-goût est loin de réjouir les Britanniques que nous avons rencontrés ce jeudi. Pour le moment, la famille royale n'émet aucun commentaire, comme l'explique Jérôme Carron, grand reporter au magazine "Point de vue", spécialiste de la monarchie britannique. Malgré ses nouvelles révélations, le prince semble tout de même vouloir renouer avec ses proches. C'est ce qu'il affirme dans un entretien qui sera diffusé dimanche prochain au Royaume-Uni. Des polémiques à répétition dont se serait bien passé la famille royale à quatre mois du couronnement de Charles III. TF1 | Reportage M. Guénégan, É. Stern, J.F. Jouanne