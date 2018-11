Harry Potter : un filon magique

En juin 1997, nos lecteurs découvraient en librairie le premier tome des aventures d'Harry Potter. Depuis, l'apprenti sorcier s'est décliné sous toutes les formes possibles, au cinéma, au théâtre, sous forme de jouets, de tasses à café ou de déguisements. Sa créatrice Joanne Kathleen Rowling est devenue l'une des femmes les plus riches du Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.