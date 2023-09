Maroc : le témoignage bouleversant d'Hassan, 12 ans, seul survivant de son quartier

Dans le petit village d'Imintala, il ne reste que des ruines et le silence. Près de 90 000 personnes sont mortes sur les lieux. Dans un quartier, il y a un seul survivant, un enfant de douze ans, bloqué sous les décombres toute une nuit, avant d'être sauvé par les habitants. Blessé, il est transporté à l'arrière d'un camion. Il lui faudra 24 heures à travers des routes de montagne accidentées pour rejoindre l'hôpital de Marrakech. Cet enfant, c'est Hassan, accueilli par des amis de la famille, il est encore trop affaibli pour quitter le canapé. La nuit du séisme, il dort lorsque tout s'effondre autour de lui. "J'ai voulu me sauver, mais le plafond m'est tombé dessus. Les pierres m'ont écrasé, j'ai crié. J'entendais ma mère et mon père, je les appelais, mais ils ne m'entendaient pas", nous confiet-il. Écrasé sous les gravats, il perd connaissance. Malgré le traumatisme, doucement, le petit garçon reprend des forces. Depuis sa sortie de l'hôpital, Abdel, l'ami de la famille prend soin de loin. Lorsqu'il sera remis, il lui a fait la promesse de l'adopter. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Souary, B. Rey