Hausse de 0,8% du pouvoir d'achat : les gagnants et les perdants

Les mesures instaurées par le gouvernement ont pour but de répondre aux nombreuses questions de nos concitoyens et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Selon une étude, celui-ci devrait accroître de 0,8% cette année 2019. Pour notre journaliste Cyril Adriaens-Allemand, cette situation profitera à la classe moyenne et aux plus fortunés. À l'inverse, les retraités, qui touchent plus de 1 800 euros par mois, seront les perdants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.