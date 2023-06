Hausse de la taxe foncière : des propriétaires demandent des comptes

Dans un quartier résidentiel de Marseille, cela fait 32 ans que Catherine Escofet est propriétaire d'une maison dans le 10e arrondissement. Ce logement de 90 mètres carrés, réparti sur deux étages, coûte de plus en plus cher à cette retraitée. La propriétaire est loin d'y trouver son compte. "Je ne trouve pas une qualité de vie qui correspond au montant de ce que je paie. Je n'ai pas plus de lignes de bus. Un problème récurrent, qui concerne tout un chacun, c'est le ramassage des ordures", explique-t-elle. Rien que l'année dernière, la taxe foncière a bondi de 17,4 % dans la cité phocéenne. Un coup dur pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers des Bouches-du-Rhône et du Var et les 6 000 propriétaires qu'il représente. "Il y a une espèce de lassitude parce que effectivement, les impôts augmentent et on ne peut rien faire. Nous avons dit à la municipalité à plusieurs reprises : concertons-nous sur cette augmentation et si on l'étalait dans le temps sur quatre, cinq, six ans. C'est beaucoup acceptable pour un propriétaire que subitement de la subir en une seule année", déplore son président, Auguste Lafon. À Marseille, Lyon ou encore Grenoble, certains entament des recours contre les municipalités pour tenter d'annuler ces hausses de taxes foncières. Pour la mairie de Marseille, c'est un motif de forme et non la mesure qui est remise en cause. "C'est un non-sujet. Une mention va être ajoutée et le budget, revoté. C'est la seule et unique augmentation de taxe foncière qu'il y aura durant le mandat", déclare Joël Canicave, adjoint (Printemps marseillais) à la mairie de Marseille en charge des finances. La municipalité de Marseille l'assure. Aucun des 50 millions d'euros de recettes supplémentaires perçus ne sera remboursé aux propriétaires. TF1 | Reportage E. Binet, É. Bonnot