Hausse de la taxe foncière : ils obtiennent l'annulation

Jérôme Breton a le sourire. Le tribunal administratif lui a donné gain de cause au bout de cinq années de procédure. Tout a commencé lorsqu'il a reçu un avis de taxe foncière. En un an, 306 euros d'augmentation de hausse sans justification. "J'étais plus que scandalisé", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article. Jérôme Breton, comme 23 autres propriétaires, a gagné face aux services des impôts de l'Isère. Mais comment ? Grâce à une erreur de l'administration. Elle a tout simplement oublié de justifier les hausse de taxe auprès des propriétaires. Toutes les augmentations liées à la taxe foncière ont donc été annulées. Chacun des plaignants va récupérer 315 euros en moyenne. Ce sera un calcul au cas par cas. "Il est probable qu'on va demander aux personnes de refaire une déclaration rectificative. Dans ce cas-là, refaire le calcul de la taxe foncière", précise Céline Hartmann, directrice de l'Union nationale des propriétaires immobiliers de l'Isère. Partout en France, ce type de procédure se multiplie. À Marseille, 238 plaignants avaient fait annuler en avril dernier leur 14% de hausse de taxe foncière. À Paris, des procédures sont en cours. Pour certains clients d'un cabinet d'avocat, les hausses dépassent les 62% sans que l'administration ne les justifie. Mais attention, cela reste des procédures longues et parfois coûteuses, sans garantie de résultat. TF1 | Reportage L. Romanens, O. Couchard, A. Janon