Hausse de la mortalité routière : Édouard Philippe s'est dit favorable à une limitation à 80 km/h

Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 8,9% en novembre par rapport au même mois de l'année dernière. Au total, 281 personnes ont ainsi été tuées. Alors que la mortalité routière affiche une forte hausse, le Premier ministre Édouard Philippe s'est prononcé en faveur de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h, au lieu de 90 km/h, sur certaines routes nationales et départementales.