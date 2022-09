Hausse de salaire: pour qui et combien ?

Jeudi 22 septembre, Renault va engager des négociations avec les syndicats, pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés. Cela pourrait passer par le versement de primes. Mais, ce n'est pas forcément ce qu'attendent les employés. Chez Carrefour, une négociation est également en cours. Le groupe que nous avons contacté propose une augmentation de salaire de 2% au premier novembre. Pour certains, ce n'est pas suffisant. D'autres sont soulagés. Depuis le premier juillet, tous les salariés travaillant pour un employeur privé ou un établissement public peuvent être concernés par la nouvelle prime Macron. Pour cela, il faut gagner moins de 5 036 euros brut par mois, soit moins de trois fois le Smic. La prime peut atteindre jusqu'à 6 000 euros maximum, si un accord d'intéressement et de participation a été conclu dans l'entreprise et elle est défiscalisée. Michelin, de son côté, a choisi de faire deux augmentations cette année 2022, en mai et en juillet. Cela représente au total plus de 5% en moyenne. Air France, elle, a accordé une hausse de salaire de 5% à tous ses employés, assortie d'une prime de 1 000 euros. Gravement affecté par la crise du Covid, le groupe redécolle aujourd'hui avec la reprise du trafic aérien. TF1 | Reportage J. Roux, E. Vinzent, F. Moncelle