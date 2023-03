Hausse des cambriolages : la fin des éclairages nocturnes en cause ?

À minuit et demi, quand la lumière s’éteint dans le centre de Figeac, l’inquiétude grandit chez les commerçants comme pour Claude Buseyne, un serveur. Nous étions venus dans la petite ville de 10 000 habitants en novembre dernier. Après la décision d’éteindre l’éclairage public la nuit. Cinq commerces avaient été victimes de cambriolage ou de tentative d’intrusion. Trois mois plus tard, ils sont une quinzaine. En février, des voleurs ont dérobé plus de 600 euros à Camille Pezet, une restauratrice, dans la nuit. Un lampadaire installé devant sa devanture, elle en est persuadée, la lumière aurait dissuadé les malfaiteurs. La mairie reconnaît une hausse des cambriolages. Il en a eu 26 entre octobre et janvier contre 18 l’année dernière à la même période. Mais rallumer la lumière coûterait trop cher. À la place, le maire promet de débloquer des fonds pour les commerçants. En attendant, certains prennent le devant. Nous avons rencontré Benjamin Gouzou juste après le cambriolage de sa pizzeria, depuis il s’est équipé. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis