Hausse des cambriolages : plus fréquents l’après-midi

Sur les images filmées par une caméra cachée, un individu tente de cambrioler une maison. Nous ne sommes pas, comme le plus souvent, en plein milieu des grandes vacances d’été, mais le soir de Noël. Loin d’être un cas isolé, les cambrioleurs ont, depuis peu, changé leur pratique. Les cambrioleurs agissent le plus souvent au mois de décembre, sûrs de tomber sur un plus gros butin avec les cadeaux de Noël. L’adjudante-cheffe Karine Bonnici de la brigade de Dardilly (Rhône), suggère aux habitants, la dissuasion à l'aide d’une lumière à détecteur de présence. Ce n’est pas la seule idée reçue sur les cambriolages. Selon elle, les personnes pensent souvent que cela arrive la nuit, pour autant, on se rend compte que cela arrive à n'importe quel créneau de la journée. C’est même en plein jour que vous avez le plus de risques. Selon une entreprise de sécurité, sur plus de 3 000 intrusions constatées en 2023, 42% se font l’après-midi, contre 37% la nuit. Et le télétravail généralisé n’y change rien, les malfaiteurs repèrent les moindres détails de votre quotidien. Le temps d’un aller-retour, il leur faut en moyenne, seulement trois minutes pour vous cambrioler. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Agi