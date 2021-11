Hausse des contaminations : avons-nous baissé la garde ?

On le constate un peu partout, même lorsque le masque est obligatoire, comme dans cette rue très fréquentée de Bordeaux. Les mauvais réflexes reprennent peu à peu leur loi : les câlins entre amis ou le laisser-aller dans les transports. Parfois même dans certains restaurants où la loi exige pourtant le pass sanitaire. Vous l’avez compris, nos comportements ont changé. Il y a quatre mois encore, 82% des Français déclaraient porter le masque contre 55% le mois dernier. Autre chiffre évocateur, en mai, 72% d’entre nous évitaient de faire la bise. Dorénavant, c’est à peine plus d’un Français sur deux. Même le monde du travail n'a pas échappé à ces petits arrangements. Il faut parfois rappeler les règles sanitaires au bureau. Dans cette entreprise, on est encore très stricte durant les réunions dans les espaces restreints. Mais une fois assis au bureau, adieu masques et distanciation, sans compter la pause café. Mieux vaut rester prudent car tous les experts l’assurent, ce relâchement contribue très largement à la remontée des contaminations.