Hausse des cours du porc : la charcuterie va-t-elle augmenter ?

Le prix du jambon a flambé. C'est même toute la filière du porc qui est concernée, avec une hausse de 24% en six mois. Elle est due à une maladie en Asie. Le cheptel y a été décimé et les Chinois se sont donc mis à importer massivement, influant sur les cours mondiaux. Alors, jusqu'où peuvent monter les prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.