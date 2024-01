Hausse des mutuelles : les retraités, premiers touchés

Il y a quelques jours, Pierre Langlois, un retraité, apprend qu’il devra payer, en 2024, seize euros de plus tous les mois. En se plongeant dans ses dossiers, il fait le compte. Pour lui et sa femme, en 2021, ils payaient 140 euros. En 2024, ce sera 173 euros, plus 33 euros par mois. Cela correspond à une hausse de 24% en trois ans. C’est plus que la moyenne nationale, qui est de 17%. La raison est que plus on vieillit, plus on paye cher pour les mêmes garanties. Et on ne peut plus compter sur sa mutuelle d’entreprise, souvent avantageuse. Les associations de retraités sont inquiètes. Le risque pour les foyers les plus modestes, c’est de renoncer à sa mutuelle et donc à se soigner. Alors comment économiser ? Pensez à chasser les garanties inutiles, vous en avez peut-être sur votre contrat. Vous pouvez aussi faire jouer la concurrence grâce à des comparateurs en ligne. Enfin, rapprochez-vous de votre commune. Comme plus de 5 000 villes en France, Courbevoie permet à ses habitants de se regrouper pour obtenir des tarifs plus compétitifs. Grâce aux mutuelles communales, vous pouvez faire jusqu’à 15% d’économies. TF1 | Reportage D. Sitbon, V. Topenot, É. Schings