Hausse des prix : ce que vous coûte vraiment l'inflation selon 60 millions de consommateurs

Jennifer, 45 ans, est secrétaire. Elle regarde de près les dépenses alimentaires de sa famille. Le steak haché, par exemple, elle a constaté une hausse de 36 centimes en six mois pour la même marque et la même quantité. Face à la remontée des prix, Jennifer a changé ses habitudes. Et ce n'est qu'un début. Selon une étude, l'inflation génère déjà un surcoût moyen de 90 euros par mois. Cela concerne d'abord l'énergie (32 euros), puis les courses (30 euros) et enfin le carburant (28 euros). Mais face à la hausse des prix, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En moyenne, le surcoût est de 38 euros de plus par mois pour une famille. Pour un jeune couple sans enfant, par contre, le surplus est limité à 21 euros et plus de 28 euros pour les plus de 50 ans. C'est le cas de Franceline, 63 ans. elle est fonctionnaire et elle vient tout juste de faire ses courses. Comme elle, près de la moitié des Français a déjà réduit certaines dépenses. En priorité : le carburant, l'habillement et les loisirs. T F1 | Reportage J. Roux, A. Coulon