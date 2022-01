Hausse des prix : comment les Allemands font-ils face à la crise ?

Les statistiques sont formelles, l'Allemagne n'avait pas connu une telle inflation depuis 30 ans. Sur les marchés outre-Rhin, les prix augmentent plus vite qu'en France, tiré par la relance. Le pain a pris 10% en un an, la viande a augmenté de 20%, les œufs de 33%. "On ne peut plus vivre, les prix augmentent sans arrêt", déclare un senior. "Les gens qui ont travaillé 40 ans et qui ont une retraite de 800 euros, comment croyez-vous qu'ils gèrent les fins de mois maintenant ?", ajoute un autre. "Moi, je me demande surtout ce que le gouvernement peut faire régler ce problème", s'interroge une dame. Tous les domaines de la vie sont concernés. Le prix des transports allemands est plus cher. Un déjeuner pays 12 euros en moyenne en 2021, vaut maintenant 15 ou 16 euros. "Le café vient de prendre 10 centimes de plus. Moi, je ne mets plus les pieds dans les restaurants", confie une femme. Dans les stations-service, comme en France, les Allemands doivent changer leurs habitudes. Le litre de super a augmenté de 40% en un an. "Ça me reste en travers de la gorge. Tout est devenu trop cher en Allemagne", s'exprime un automobiliste. TF1 | Reportage B. Christal