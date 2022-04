Hausse des prix : comment les supermarchés gardent leurs clients

Pour répondre à la hausse des prix, une enseigne de Châteaulin (Finistère) met en place une opération à la fin de chaque mois. Les chèques des clients sont encaissés en différé. Autre coup de pouce dans ce supermarché, une réduction de 5, mais aussi des bons d'achat ont été mis en place pour les foyers dont le quotient familial est inférieur à 850 euros. Les prix s'envolent, avec une hausse de 13% pour les pâtes, 7% pour la farine, et 4,5% pour le café. En conséquence, les enseignes multiplient les initiatives anti inflations. L'enjeu, ne pas perdre de clients. Par exemple, dans une autre grande surface, nos journalistes ont croisé une mère de famille. Elle paie 10 euros sa carte d'abonnement pour bénéficier de 10% de réduction sur tous ses achats. Selon ses explications, le dispositif lui fait 40 euros de réduction par mois. Dans une autre enseigne visitée par nos journalistes, six fruits et légumes sont proposés à moins d'un euro tous les jours. Et la gamme de produits premier prix a récemment été étoffée. Les 730 références de produits de marques distributeurs ont été enrichies de 25 nouveaux produits qui répondent aux attentes de la clientèle. Dans cette course pour conserver des clients, le groupe Leclerc souhaite que les distributeurs n'aient plus l'obligation d'appliquer une marge minimale de 10% sur chaque produit. De quoi alléger la facture lors de vos passages en caisse. T F1 | Reportage A. Mayer, L. Deschateaux, P. Gely.