Hausse des prix de l’électricité : comment faire baisser la facture ?

De la lumière, du chauffage, des chargeurs, des conditions essentielles pour bien télétravailler, mais ce confort se paie. Certains salariés travaillent chez eux plusieurs jours par semaine. Ils ressentent la hausse des prix de l'électricité sur leur facture. Les heures passées chez eux ont fait exploser leur consommation, mais il y a plusieurs solutions pour éviter cette flambée. Une première solution consiste à faire évoluer votre contrat pour l'adapter à votre consommation. Vous pouvez aussi changer de fournisseur. Selon Antoine Autier, responsable adjoint du département des études à UFC-Que Choisir, 68% des consommateurs sont en tarifs réglementés de vente, qui est globalement l'offre la plus chère du marché. Ainsi, en allant à la concurrence et en comparant, vous pouvez réaliser des économies de 5 à 10 % sur votre facture. Pour cela, vous pouvez vous regrouper entre particuliers et participer à un appel d'offres. Le but est de mettre en concurrence les différents fournisseurs et ne choisir que la meilleure proposition. Les offres à prix fixe sont une autre option. Vous payez la même somme tous les mois pendant un ou deux ans, mais attention, car à l'issue, les fournisseurs peuvent rehausser leur tarif.