Hausse des prix de l'énergie : faut-il taxer les superprofits des grands groupes pétroliers ?

Ils affichent des résultats exceptionnels, avec 14 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Énergies en 2021 et 3,7 milliards pour Engie. Et nous ne parlons que de groupes français. Au niveau mondial, les profits générés par la flambée des prix du pétrole et du gaz s'élèvent à 180 milliards d'euros. Alors, faut-il taxer ces supers profits ? La question divise les candidats à l'élection présidentielle et leurs soutiens. Cette taxation est-elle bien applicable ? Bruxelles a donné son feu vert. Les États peuvent mettre en place des mesures fiscales temporaires sur les profits exceptionnels. Mais dans les faits, taxer les géants de l'énergie en France ne serait pas si simple. Par exemple, Total Énergies génère la majorité de ses profits à l'étranger et non dans l'Hexagone. En revanche, le groupe a annoncé un geste. Il baissera le prix du litre de carburant de 10 centimes à partir du 1er avril 2022. Une mesure qui coûtera 100 millions d'euros pour Total, soit 0,7% de ses profits de 2021. Pour Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), taxer les superprofits n'est pas une solution. Elle estime qu'on ne peut pas inventer une taxe pour ensuite la retirer en fonction de la crise, chaque fois qu'un secteur est en difficulté, d'une manière ponctuelle et conjoncturelle. Cependant, à l'étranger, deux de nos voisins européens ont franchi le pas, la Roumanie et l'Italie. Ainsi, les entreprises italiennes, dont le bénéfice a augmenté de plus de 10%, seront taxées pour financer les aides en faveur du pouvoir d'achat. T F1 | Reportage J. Roux, F. Le Goïc.