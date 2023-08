Hausse des prix des carburants : comment les vacanciers s’adaptent ?

Être en vacances, c’est s'imprégner de nouveaux lieux, visiter, faire des activités. Une envie de découverte freinée par le prix du carburant. Le sans-plomb 95 est à 2,04 euros dans une station qui est, sans surprise, déserte. Quelques kilomètres plus loin, nous le trouvons à 1,82 euro, tout de même. Alors, comment profiter malgré tout ? La première astuce, selon vous, c’est l’anticipation. Anaïs, par exemple, ne part jamais faire son plein sans avoir jeté un coup d'œil à son application mobile. Nicole vient de s’installer au camping et elle a prévu de ne pas retourner à la pompe avant samedi, pour profiter d’une offre promotionnelle. Nous avons aussi croisé des opportunistes. Une fois sur la route, un père de famille recharge son réservoir dès qu’il repère un prix qui lui convient. Un peu plus loin, nous avons été marqués par la patience d’un autre vacancier. “J'accélère tout doucement sur l’accélérateur, et cela va être comme ça toute la journée et tout le reste de mes vacances”, explique-t-il. C’est sa technique pour retourner le moins souvent à la pompe le moins possible. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou Du Cosquer, M. Derre