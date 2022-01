Hausse des prix des carburants : la solution du covoiturage

Depuis un mois, Mathieu et Yuriko partagent leur trajet pour aller au travail, entre Taverny (Val-d'Oise) et Chambly (Oise), soit 22 km. Avec la flambée du prix des carburants, l'homme s'est lancé le covoiturage. "À 1,60 euro le prix du gasoil, ça me revient à 130 euros de gasoil par mois. En covoiturage ça me revient à une centaine d'euros", précise-t-il, soit 30 euros d'économie chaque mois. Yuriko, elle aussi, est gagnante. Son trajet lui revient à 2 euros. "Ça me permet à la fin des mois de faire des économies pour l'alimentation par exemple", confie la jeune femme. Même sur des courtes distances, covoiturer peut être très avantageux. Sur un trajet domicile-travail de 30 km, avec un passager matin et soir du lundi au vendredi, vous pouvez économiser jusqu'à deux pleins d'essence par mois. Une astuce qui fonction aussi avec la voiture électrique. Paolo fait Paris-Orléans deux fois par jour. Sur un mois, il dépense entre 200 et 250 euros d'électricité. Pour amortir sa voiture achetée 47 000 euros, il pratique le covoiturage. "Deux à trois passagers, ça me paie le trajet", indique-t-il. TF1 | Reportage J. Roux, M. Poujol, A. Ponsard