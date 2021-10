Hausse des prix du gaz : comment choisir le meilleur contrat ?

Il vous reste trois jours pour tenter d'éviter cette nouvelle hausse des tarifs réglementés du gaz. Cela vous laisse encore le temps de changer votre contrat. Pour ça, vous pouvez comparer les offres sur le site du médiateur de l'énergie. Choisissez un prix fixe pendant un à quatre ans. Vous éviterez ainsi la hausse du gaz. D'après nos calculs, vous pouvez espérer jusqu'à 15% d'économie. C'est ce qu'a fait Isabelle en mai 2021. Elle a fait appel à un courtier pour trouver la meilleure offre. Elle est passée du tarif réglementé à un prix fixe pendant trois ans. Elle n'a donc pas subit les hausses du gaz. Cela fait 66 euros d'économiser en cinq mois. Faire jouer la concurrence, voilà la clé pour éviter des factures trop salées. D'autant que vous pouvez changer de contrat autant de fois que vous le voulez. Les plus grosses économies, vous le trouverez en négociant à plusieurs vos contrats de gaz. On appelle cela des offres groupées. Mais attention, il n'y en a pas tous les jours. Le mieux c'est de s'inscrire en lige et d'attendre la bonne affaire. La suite dans la vidéo ci-dessus.