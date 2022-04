Hausse des prix : du jamais-vu aux États-Unis depuis 40 ans

L'enseigne à bas coût, que nous avons visitée, garantissait un maximum de produits pour un dollar, mais l'inflation galopante a eu raison de cette promesse. Le prix d'appel est passé à 1,25 dollar sans que le succès ne se démente. "Ça fait de sacrées économies, c'est très précieux dans cette période difficile", confie une dame. L'entreprise Dollar General, par exemple, est en pleine croissance. Il s'en monte chaque jour trois en moyenne dans le pays, principalement dans les banlieues et dans les zones rurales, mais de plus en plus aussi au cœur des grandes villes comme dans le Queens, à New York. Avec là aussi de nombreuses étiquettes à 1 dollar, l'entreprise devrait voir ses ventes croître de 10% en 2022. "C'est souvent bondé parce qu'avec l'inflation, tout le monde cherche de bonnes affaires sans rogner sur la qualité", s'exprime un homme. Les prix de la nourriture ont augmenté de 10% en mars sur un an aux États-Unis. À la pompe, les prix sont en hausse de 48% en mars sur un an. Et au pays de l'essence bon marché, plus d'un euro le litre n'est pas habituel. "Avant, pour faire le plein de mon camion, ça me coûtait 50-60 euros. Maintenant, ce n'est jamais en dessous de 90 euros", confie un automobiliste. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien