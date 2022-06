Hausse des prix : eau, burger, camembert, trois produits face à l'inflation

Il y a des produits dont on connaît quasiment par cœur le prix. Par exemple : le pack de Cristalline, le Big Mac ou le Camembert Président. Notre mémoire à mémorisé leurs prix, parce que nous en consommons énormément, mais surtout leur prix a peu varié depuis 20 ans. Le pack de six bouteilles de Cristalline, par exemple, coûtait en moyenne un euro. Son prix vient d'augmenter de dix centimes. D'après le groupe Sources Alma : "La hausse des coûts de transports, de l'énergie, et l'envolée des cours des matières premières, notamment sur le plastique, ont contraint Cristalline à revoir son prix de vente". Même chose pour le camembert Président. Aujourd'hui, il s'en vend deux chaque seconde. Pour la première fois depuis 20 ans, son prix est passé de 1,50 euro à 1,60 euro. Selon le groupe Lactalis, cela n'est pas encore assez. Mais le prix final reste fixé par la grande distribution. L'autre produit connu du monde entier, c'est le Big Mac. Tous ses ingrédients coûtent de plus en plus cher. Selon un cabinet européen, son prix de vente pourrait passer de 4,40 euros à 4,83 euros dans le pays. L'entreprise n'a pas réagi à cette information. Selon cette experte, ces hausses sont le signe d'une période exceptionnelle. Selon le gouvernement, cette inflation record devrait encore durer. T F1 | Reportage P. Corrieu, T. Leproux