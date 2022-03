Hausse des prix : faire des économies, c'est possible

Au moment de faire vos courses, vous êtes nombreux à avoir le même réflexe. Dans cet hypermarché, chaque semaine, 600 produits font l'objet de remise. Certains clients vont même jusqu'à faire le détour. Chocolat, café, lessive ou biscuit, les articles en promotion sont renouvelés tous les mardis. Autre astuce pour faire des économies : acheter des vêtements d'occasion en friperie, mais aussi dans des grandes enseignes de prêt-à-porter. Dans cette boutique, derrière les rayons de vêtements neufs, on trouve de la seconde main vendue au poids. En quelques mois seulement, 25 000 kg de vêtements ont été achetés. Un système plus écologique et surtout plus économique. La chasse aux bonnes affaires peut se faire aussi sur des articles plus onéreux comme les ordinateurs ou les smartphones grâce au reconditionnement qui coûte en moyenne 20 à 50 % moins cher. Ce modèle est vendu 200 €. Neuf, il coûte quatre fois plus. Pour vos achats les plus coûteux, et lorsque cela est possible, vous pouvez étaler vos dépenses en payant plusieurs fois. Mais attention, le non-respect des échéances entraîne des pénalités. TF1 | Reportage A. Lebranchu - Q. Danjou