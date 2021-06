Hausse des prix : les explications de François Lenglet sur l’inflation qui se profile

La flambée des prix atteint plus de 1,4% dans l'Hexagone, 2,5% en Allemagne, 2,7% en Espagne, presque 5% aux États-Unis et 9% pour les coûts de production en Chine. Cette hausse gagne toute la planète. Et elle devrait se traduire bientôt par des voitures un peu plus chères, par des meubles pour lesquels il faudra débourser davantage ou par une alimentation plus coûteuse. Selon François Lenglet, cette poussée des prix s'explique d'abord par une reprise économique forte et simultanée dans tous les pays après l'épidémie. La demande explose. Alors, les fournisseurs veulent en tirer davantage. Ils augmentent ainsi leur facture. À cela s'ajoute l'effet de pénurie qui fait aussi monter les prix : manque de matières premières, manque de travailleurs. Ce regain d'inflation profite évidemment aux fournisseurs qui vendent plus cher. Mais à l'inverse, c'est le consommateur et l'épargnant qui perd de notre pouvoir d'achat qui paient la note. "La hausse des prix a ses gagnants et ses perdants", conclut notre spécialiste économie.