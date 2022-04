Hausse des prix : les ménages modestes plus touchés

Hayette Lefebvre, son mari et leurs deux enfants vivent à Bénodet dans le Finistère. Karim Monteiro, lui, est célibataire et il vit en région parisienne avec son fils. Ces deux familles subissent de plein fouet l'inflation, mais pas dans les mêmes proportions. Les Lefebvre gagnent à eux deux 3 600 euros par mois. Elle est ambulancière et lui technicien dans l'industrie. Ils ont deux voitures et parcourent 50 kilomètres tous les jours pour aller travailler. Cela représente 400 euros de carburant par mois. À la pompe, ils ne font plus jamais le plein. Pour les courses alimentaires, ils dépensent 600 euros par mois. Ils n'avaient pas l'habitude de compter, mais depuis quelques mois, ils découvrent les marques discount, les marques distributeurs et les magasins antigaspi. Pour le chauffage, ils sont au fioul. Et là encore la facture a doublé. Résultat, pour cette famille, leurs principales dépenses sont celles qui ont le plus augmenté depuis un an. Quand on fait le calcul avec le simulateur de l'Insee, l'inflation est de 11,2%. C'est presque trois fois plus que la moyenne nationale. Karim Monteiro, lui, est conseiller dans une agence bancaire à Paris. Il gagne 2 500 euros par mois. C'est plus que le salaire moyen. Comme il vit en Île-de-France, il n'a pas besoin de voiture et se déplace uniquement en transport en commun. Le prix du pass navigo n'a pas augmenté. En revanche, pour les courses, il fait désormais plus attention et choisit les marques les moins chères. Il ne paie pas l'essence. Il n'a pas de voiture. Ces dépenses contraintes ont moins augmenté. Nous avons fait les calculs. Pour lui, l'inflation est de 6,5%. C'est presque deux fois moins que la famille Lefebvre. T F1 | Reportage F. Chadeau, P. Geli.