Hausse des prix : les produits laitiers aussi

Pour de nombreux clients, c'est un passage obligé pendant les courses. Les briques ou les bouteilles de lait. Elles coûtent de plus en plus cher. En trois mois, leur prix a augmenté de 2 à 5 centimes selon les marques. L'avez-vous remarqué ? Le lait plus cher, ce n'est peut-être que le début, car chez les éleveurs, les coûts de production n'ont jamais été aussi élevés. Vincent Villemont, éleveur de vaches laitières à Valençay (Indre), peut en témoigner. Rien que pour remplir le réservoir de son tracteur, ses dépenses se sont envolées. Il doit aussi faire face à l'augmentation du prix du fourrage, des engrais et des céréales pour nourrir ses 120 vaches. Plus 25% par exemple pour le colza. Face à ces hausses de charge, la grande distribution a accepté de lui verser 3 centimes de plus par litre. À Val-Fouzon (Indre), Philippe Leseure, directeur filières LSDH a eu moins de chance. Ce responsable de laiterie a obtenu 2 centimes de plus par bouteille au lieu des 4 centimes demandés. Selon ce dernier, c'est insuffisant pour couvrir le coût des emballages. Il a explosé ces derniers mois. Alors pourquoi la grande distribution tarde-t-elle à augmenter le prix de ses briques de lait ? Selon les explications de Philippe Leseure, chaque enseigne craint de perdre des clients si elle augmente ses prix en premier. Mais une hausse sera inévitable, sans doute autour de 10 centimes dans les prochains mois. T F1 | Reportage V. Dépret, M. Poujol, G. Vuitton.