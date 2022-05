Hausse des prix : les produits qui augmentent le plus

Les 26% de hausse pour les tickets de bus, 28% pour les vols internationaux, et 15% pour les trains, elles n'ont pas échappé aux voyageurs. Pour les trajets en avion ou autocar, l'augmentation s'explique par la flambée des carburants. En revanche, la plupart des trains roulent à l'électricité, dont les tarifs ont été négociés longtemps à l'avance. Alors, comment expliquer ces hausses de prix calculées par l'Insee ? Selon le SNCF, comparer avec l'année 2021 n'a pas de sens. En effet, "ce qui est intéressant, c'est de comparer les prix actuels avec les prix de 2019, donc avant la crise Covid", selon Alain Krakovitch, directeur de voyages SNCF. Entre 2019 et 2022, "les prix ont été réduits de 7%, en particulier, grâce à l'augmentation des trains Ouigo qui proposent des prix très bas", ajoute-t-il également. Au-delà des transports, certains biens de grande consommation sont aussi concernés par les hausses de prix à deux chiffres. Les meubles de jardin ont augmenté de 11% et les machines à café de 12%. Ces produits très demandés sont majoritairement importés d'Asie où la crise sanitaire continue de perturber les approvisionnements. Pascale Hébel, directrice consommation du CRÉDOC, nous rappelle les difficultés à importer ces produits. Elle évoque un goulot d'étranglement sur les centenaires et sur le transport de tous les produits, notamment ceux qui viennent de Chine. Par ailleurs, il est probable qu'il y ait de nouvelles augmentations aussi spectaculaires dans les prochaines semaines, tant que le conflit ukrainien perdure et avec lui de grosses incertitudes sur le prix de l'énergie. T F1 | Reportage N. Robertson, L. Poupon, S. Iorgulescu.