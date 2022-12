Hausse des prix : les Restos du Cœur en première ligne

Ce centre en région parisienne vient d’ouvrir ses portes. Et comme d’habitude, il y a foule. Dans le local : des légumes, du fruit, du poulet, des gâteaux et des laitages sont proposés. On vient de livrer 2 500 yaourts, ils seront distribués en une semaine. À cause de l’inflation, de nombreuses personnes ne peuvent plus acheter ces produits. Cela fait trois semaines que les inscriptions ont débuté, et déjà 330 personnes sont enregistrées. La moitié est composée de mères célibataires. Des étudiants commencent à demander de l’aide. La précarité touche de plus en plus de personnes. Et Francine Pierandrei, bénévole aux Restos du Cœur, affirme : "On a aussi des retraités qui, avant, n'auraient jamais osé franchir la porte des Restos du Cœur". Il y a aussi les personnes étranglées par leurs factures énergétiques. Alors, les Restos du Cœur ont décidé de prendre en compte ces dépenses. À ce jour, les responsables de ce centre constatent une augmentation du nombre des bénéficiaires de 20%. TF1 | Reportage L. Delsol, J.Y. Mey