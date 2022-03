Hausse des prix : les vêtements aussi

Vous l'avez peut-être remarqué sur les étiquettes, le prix des vêtements augmente. Et ça devrait continuer. Les professionnels annoncent déjà une hausse de 5 à 20% dans les prochains mois. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des matières premières flambe. C'est le cas du pétrole et il en faut 1,5 kilos pour fabriquer 1 kilo de polyester. Cette fibre est essentielle pour tout le secteur de l'habillement. Elle est présente dans 70% de nos vêtements. Par exemple, dans une usine d'Ibe Textiles Colors à Beaumont-lès-Valence (Drôme), spécialisée dans l'impression sur tissu, toutes les factures augmentent. Ce sont celles du gaz et de l'électricité qui inquiètent le plus. Selon Philippe Bourcy, le directeur de site, "quand on arrive à 45% d'augmentation du coût de l'énergie pour un mètre de tissu travaillé, ça devient compliqué. C'est dix à douze mille euros de charge supplémentaire par jour". Seule solution pour rester rentable, facturer plus cher ses pièces à ses principaux clients. Des grandes marques de mode à petits prix, très présentes dans nos centre-villes. Ces enseignes de prêt-à-porter, qui font de gros volumes, pourront peut-être limiter la hausse des prix pour leurs clients. Toutefois, l'équation risque d'être beaucoup plus complexe pour les boutiques indépendantes. L'autre inquiétude pour tout le secteur concerne l'augmentation des coûts de transport. En effet, 96% des vêtements que nous achetons viennent de l'étranger. T F1 | Reportage L. Deschateaux, S. Agi, O. Stammbach.