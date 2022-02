Hausse des prix : pourquoi le prix du café augmente-t-il ?

Le café est un petit plaisir qui va vous coûter de plus en plus cher. Son prix ne cesse d'augmenter. Victor Da Cunha Pereira, gérant du café L'Europe, nous explique qu'il achète le kilo de café à 18,99 euros, contre 15,99 euros il y a cinq ans. À cela, s'ajoute la baisse de fréquentation. Au début de l'année 2022, ce cafetier a dû prendre une décision radicale. Le café est passé de 1,20 euros à 1,30 euros. Les prix risquent aussi d'augmenter en supermarché. Des industriels du café veulent répercuter une hausse de 25%. Résultat, certaines grandes surfaces préfèrent momentanément retirer leurs produits des rayons. Comment expliquer une telle tension sur les prix ? Nous avons posé la question à Alexandre Julien, le fondateur du Conservatoire du café. Il achète ses grains de café aux quatre coins du monde. Les prix sont indexés sur les marchés mondiaux. En un an, le cours de l'Arabica, la variété la plus consommée au monde, a doublé. Selon ce torréfacteur, le phénomène principal vient du marché brésilien qui est le plus gros producteur de café de la planète. Une sécheresse accrue pendant plusieurs mois a diminué la floraison. Ainsi, il y a moins de café. Et fatalement, le cours monte. En outre, le prix du café augmente partout dans le monde. Par exemple, la hausse est de 34% en Papouasie, 52% au Pérou et 77% pour celui du Brésil. Et le cours du café devrait continuer de grimper en attendant les récoltes en septembre 2022. T F1 | Reportage L. Palmier, O. Stammbach.