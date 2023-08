Hausse des prix : quels médicaments concernés ?

Passer la porte d'une pharmacie et ne pas trouver son médicament, c'est la situation que tout le monde redoute. Depuis plusieurs mois, 450 médicaments sont régulièrement en rupture de stock : le paracétamol ou l'amoxicilline, l'antibiotique le plus consommé de France. Selon nos informations, le gouvernement propose un marché inédit à treize laboratoires. Payer plus cher l'amoxicilline de 10%, en échange : plus de pénurie. Voici les conséquences pour les patients : une boîte de quatorze comprimés coûte 5,89 euros. Elle est remboursée à 65% par l'Assurance-maladie. Le patient débourse donc un peu plus de deux euros. En octobre, ce montant passera à 2,29 euros. Marché conclu pour cet industriel. Il fournira près de treize millions de boîtes, 30% de plus que l'année dernière. Le directeur général de Biogaran, espère que cette hausse ne soit qu'un début et que ces médicaments soient prioritairement revalorisés. Si les quantités promises n'arrivent pas, les industriels devront rembourser le surplus perçu. Et si ce test est concluant, le ministre de la Santé pourrait étendre ce mécanisme à d'autres médicaments. TF1 | Reportage B. Delaubert, . Lyafori