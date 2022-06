Hausse des prix : une aide d’une centaine d’euros versée dès la rentrée

Cela n'a pas pu vous échapper en faisant vos courses. Tout ou presque a augmenté. Durant la campagne présidentielle, vous avez entendu parlé du chèque alimentation. On en sait désormais un peu plus sur son application. Dans les détails, l'exécutif prévoit deux dispositifs. Dans l'urgence, le premier prendra la forme d'un versement à la rentrée prochaine pour les plus modestes. Selon nos informations, cette aide s'élèverait entre 100 et 150 euros. Elle serait versée de façon automatique sur le compte en banque des Français concernés. Elle sera modulable en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Entre trois et six millions de Français pourraient être concernés par cette mesure. Un chèque alimentaire est l'autre dispositif qui sera mis en place d'ici la fin de l'année. Il permet aux Français d'accéder à des produits de qualité, issus de l'agriculture biologique par exemple. Le montant et les modalités sont toujours à l'étude. Toutes ces aides font partie d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat présenté le 29 juin en Conseil des ministres. Ce sera le premier texte à être débattu à l'Assemblée nationale après les élections législatives. T F1 | Reportage M. Chantrait, T. Leproux