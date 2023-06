Hausse des salaires : ces entreprises qui ne jouent pas le jeu

Cela fait 22 ans qu'Audrey Ristor travaille en tant qu'agent de sécurité pour de grandes entreprises. Et cela fait 22 ans qu'elle gagne le SMIC ou à peine plus. En cause, la grille salariale de son secteur d'activité est "trop faible" selon elle. “On aimerait que cette grille de salaires soit revalorisée afin qu’on se détache réellement du SMIC.”, dit-elle. Dans son secteur, la plupart des 190 000 salariés restent bloqués au SMIC toute leur carrière, 1 747 euros par mois brute aujourd'hui. C'est loin d'être la seule branche professionnelle mauvaise élève. Il y en aurait une dizaine selon le ministère du Travail : la sécurité, l'optique, la chimie, la pharmacie où il n'y a aucune renégociation salariale depuis un an. Le gouvernement veut leur mettre la pression en les dénonçant publiquement, mais sa marge de manœuvre limitée. Sur 171 branches professionnelles, 140 doivent renégocier leur grille de salaires. Selon nos informations, celle des casinos est particulièrement dans le viseur, car il n'y a pas eu de revalorisation depuis trois ans. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Couturon, B. Hacala