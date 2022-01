Hausse des salaires : quels sont les secteurs concernés ?

Dans l'hôtellerie et la restauration, les salaires ont déjà commencé à augmenter fortement. Dans cette brasserie à Morancez (Eure-et-Loir), ces trois salariés ont tous vu leur rémunération gagner 15 à 20%. Les cuisiniers sont devenus des denrées rares. Et cela concerne en premier lieu le chef qui gagne 300 euros de plus que son salaire précédent. "J'étais augmenté au mois de septembre. Notre patron nous a offert un jour de congé en plus. Et on ne travaille que deux soirs par semaine. Donc, on a pas mal d'avantages", se réjouit, Léon Blanchard, chef cuisinier au restaurant "Le Bergerac" à Morancez, au micro du 20H de TF1. Voici les secteurs qui doivent le plus augmenter les salaires pour recruter. Avec la restauration, l'industrie et la construction, la réparation automobile caracole en tête de ce classement. Lionel Thibaut, gérant du garage "Versailles 44" à Nantes (Loire-Atlantique), a dû faire une augmentation de salaire assez conséquente à un de ses salariés pour pouvoir le garder, plus 15%. Le but est d'éviter que le personnel ne soit débauché. C'est ce qui est arrivé à Léa Cosson, coiffeuse. Depuis un mois, elle a un nouveau patron qui a su la convaincre. "On a mis en place un système de rémunération sous forme de commission au pourcentage. Ça va motiver les équipes pour pouvoir les fidéliser et les garder", explique Florent Ricordelle, gérant du salon de coiffure "Square F", à Nantes. Léa gagne entre 300 et 600 euros en plus chaque mois par rapport à son salaire précédent. Et ce n'est pas tout, elle obtiendra aussi un 13? mois en plus des primes. Ces compléments de rémunération sont devenus indispensables selon certains spécialistes pour garder les salariés. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Cazabonne, S. Guerche