Hausse des salaires : vers un été de grèves ?

Ce jeudi matin, devant le siège d’un géant du CAC 40, les salariés ont une revendication : “Sur les salaires”, “On est obligé d’avoir des augmentations de salaire”, “On se demande qu’est-ce qu’on a bien pu mettre dans nos caddies qui montent autant et nos salaires qui ne suivent pas”. Les salaires. Depuis quelques semaines, les grèves se multiplient pour réclamer des hausses. Et cela risque de durer. Transport, énergie, agriculture, d’ici début juillet, une dizaine de grèves est annoncée. Comme dans les aéroports de Paris où travaille Marie, agent de sécurité. Elle gagne 1 450 euros net par mois. Pour elle, ce n’est plus assez. Quand le coût de la vie augmente plus vite que les salaires. Christophe est chauffeur routier. Il gagne 1 700 euros net par mois après 33 années de carrière. Il a décidé de faire grève. Pourtant, la plupart des entreprises ont accordé des augmentations au début de l’année : 2,35% chez TotalEnergies, par exemple. En temps normal, c’est appréciable mais avec l’inflation actuelle, Thierry, syndicaliste, milite pour une nouvelle hausse en urgence. Il y a quelques jours, le patron de TotalEnergies a assuré qu’il tiendrait compte de l'inflation. L’État l’a fait en augmentant les retraites et les salaires des fonctionnaires. Au tour du privé, désormais. T F1 | Reportage M. Poissonnet, P. Corrieu, F. Couturon