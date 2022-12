Hausse des vols à l'étalage : comment les commerçants se protègent

Dans un sac ou directement sous le manteau, aucun produit n'échappe aux voleurs. Dans la vidéo en tête de cet article, par exemple, un homme vole une bouteille de champagne dans un magasin de chocolat. Dans les allées de son supermarché, Ludovic Jouaud a affaire à des individus quasi-professionnels. Mais depuis un an, en raison de l'inflation, il y a de nouveaux profils de voleurs. Entre le mois de janvier et le mois de cette année, les plaintes des magasins pour vols à l'étalage ont augmenté de 17 % dans notre pays. Alors, les caissières redoublent de vigilance. En rayon, les supermarchés s'équipent par exemple d'antivols sur les bouteilles d'alcool. Et des modèles existent actuellement pour presque tous les produits. Ces vols représentent des pertes significatives pour les commerçants. Certaines enseignent n'hésitent donc pas à aller plus loin. Elles font appel à l'intelligence artificielle. Les caméras sont équipées d'un logiciel qui repère les gestes suspects des clients. Aujourd'hui, ce dispositif est encore en rodage. Mais son installation a permis de faciliter le travail en équipe. Les voleurs encourent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. En réalité, les plaintes sont rares, car dans la plupart des cas, le montant des produits volés est de quelques euros. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chervreton, R. Reverdy