Hausse du budget auto : des solutions pour limiter les frais

En tant qu’automobiliste, vous souhaitez sans doute vous mettre en mode éco. On vous donne quelques astuces pour dépenser moins. Commençons par le contrôle technique. Le prix des pièces détachées a augmenté de 10% en un an. Si vous avez besoin d’en changer une, pourquoi ne pas vous tourner vers l’occasion ? Poignée, serrures, feux… dans la casse automobile Jory & Fils, à Esches (Oise), on récupère tous les accessoires qui peuvent resservir. Pour des réparations, les garagistes sont obligés de vous proposer deux devis, dont un avec des pièces d’occasion. De quoi faire quelques économies. Passons ensuite au péage. Le prix a déjà augmenté de 2% cette année et dès février, il y aura une nouvelle hausse de 4,75%. Pour les gros rouleurs abonnés au télépéage, les compagnies d’autoroute vont augmenter leur ristourne. À partir de dix allers-retours par mois, la remise de -30% aujourd’hui passera à -40% sur vos trajets. La dernière astuce concerne l’assurance. En moyenne, elle vous coûtait 611 euros en 2021, contre 630 euros cette année. Selon un professionnel du secteur, il faut faire jouer la concurrence en comparant les tarifs dans le but de renégocier son contrat. Un conseil qui pourrait vous faire économiser jusqu’à 350 euros par an. TF1 | Reportage L. Kebdani, O. Stammbach