Hausse du Covid-19 : que disent les chiffres ?

Chaque jour, 25 nouveaux foyers épidémiques sont identifiés dans l'Hexagone. C'est cinq fois plus en seulement cinq jours. Le seuil de vigilance s'élève désormais à douze cas pour 100 000 habitants. Des indicateurs en hausse favorisés par une circulation active du virus. Le nombre d'hospitalisations est lui aussi en augmentation. En un mois, il est passé de 646 entrées par semaine à 778. Ce mardi soir, 5 012 personnes sont toujours hospitalisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.