Hausse du livret A : combien allez-vous gagner ?

C'est un coup de pouce pour le porte-monnaie des Français. La hausse du taux du Livret A de 1 à 2 %, comme ça devrait être le cas dès le 1er août est plutôt appréciée chez les épargnants. Quel gain le taux à 2 % représente-t-il ? Un Livret A rempli à hauteur de 5 500 euros, soit la somme moyenne placée par les Français, aura un impact de l'ordre de cinq euros par mois pour chaque épargnant. C'est une meilleure rémunération, et cela réduire l'impact par rapport à l'inflation actuelle. Quel est le poids de l'inflation sur votre épargne ? Avec la hausse des taux, l'épargnant qui dispose de 5 500 euros verra ses intérêts annuels passés de 55 à 110 euros. C'est insuffisant pour compenser l'inflation estimée à 5,5 % cette année 2022, et qui provoque une perte de pouvoir d'achat de 192 euros. Y a-t-il un meilleur placement que le Livret A ? Le Livret d’Épargne Populaire est bien mieux rémunéré, mais il est réservé aux quinze millions de Français les plus modestes. Le Livret A reste le placement préféré des Français, car huit sur dix en possèdent un. TF1 | Reportage C. Adriaens Allemand, T. Marquez