Hausse du Livret A : de nouveau un bon placement ?

Le Livret A est votre placement préféré. Dans deux jours, son taux d'intérêt sera révisé. Il pourrait passer de 0,5% à 0,8%, voire même un peu plus si le gouvernement décide d'un coup de pouce. Alors est-ce toujours une bonne affaire ? Si vous avez 5 500 € sur votre compte, cette hausse vous rapportera 16,50 € de plus par an. Mais l'atout numéro un du Livret A, c'est que vous pouvez piocher dedans quand vous voulez. Pensez aussi au Livret d'Épargne Populaire. Lui devrait être revalorisé à plus de 2% le mois prochain. C'est le double du Livret A. Mais tout le monde n'y a pas droit. Un couple avec enfant ne doit pas gagner plus de 2 500 €/mois. Alors, quel est le placement qui rapporte le plus ? "Pour avoir un peu de rendement avec son épargne, il faut accepter de prendre du risque. Il faut avoir un plan d'épargne en actions", nous explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Mais attention, ces actions suivent le cours de la Bourse. Vous pouvez aussi perdre votre argent. Alors, quel est le placement le moins risqué ? Plan d'épargne-retraite et assurance-vie ont toujours la cote, mais il n'y a pas de solution miracle. Pour choisir le meilleur placement, posez-vous deux questions : combien me rapporte-t-il ? Et combien de temps cet argent peut-il être bloqué ? TF1 | Reportage E. Despatureaux - P. Marcellin