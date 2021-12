Hausse du prix de l'électricité : des entreprises touchées de plein fouet

Dès dimanche, l'unique producteur de zinc français à Auby (Nord) fermera ses portes pendant deux mois. L'électricité indispensable à leur activité est devenue trop chère. Le prix du MWh (mégawatt-heure) a été multiplié par dix en 2021. Pour une entreprise de cette taille, c'est un surcoût de 10 millions d'euros par mois. "C'est inédit dans ma carrière. Je n'ai jamais vu ça. Toute la part que l'on achète sur le marché aujourd'hui ne nous permet pas de produire de façon rentable. On perd beaucoup d'argent si on continue à le faire", regrette Xavier Constant, directeur général de Nyrstar, Auby (Nord). Mais il n'y aura pas de chômage technique pour les 300 salariés de cette entreprise. Ils réaliseront des opérations de maintenance dans l'usine. Si beaucoup comprennent les raisons de cette fermeture, ils craignent qu'elle ne dure plus longtemps que prévu. Contrairement aux particuliers, la hausse des prix de l'électricité n'est pas bloquée pour les professionnels. En Mayenne, le directeur de cette scierie, dans la vidéo en tête de cet article, a donc dû prendre une décision délicate. Il ne renouvellera pas son abonnement EDF et s'alimentera grâce à un groupe électrogène qui tourne au diesel, même si ce n'est pas bon pour la planète. Sa facture va ainsi passer de 70 000 euros à 30 000 euros par mois. Une solution qu'il espère être temporaire en attendant une baisse des prix de l'électricité dans les prochains mois. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Monnier, L. Poupon