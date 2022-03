Hausse du prix des carburants : comment réduire la facture pour les ménages

Un compteur qui tourne plus vite que jamais. Comment expliquer ces prix record ? Le coût du carburant avait déjà augmenté avec la reprise de l'économie mondiale. La guerre a amplifié ce phénomène. Hier, le prix du baril de pétrole a même frôlé son record historique à 140$. Problème : depuis des mois, l'euro perd de sa valeur par rapport au dollar. Mécaniquement, le pétrole s'achète plus cher. Inattendu, le prix du gazole est désormais plus élevé que celui du SP95, car ses coûts d'acheminement sont plus importants. Jusqu'où les prix peuvent-ils grimper ? Leclerc et System U annoncent une augmentation de 8 à 10 ct/l dans les prochains jours. À cette allure, payer son carburant 2,5 € voire 3 € ne relève plus de la science-fiction. À la hausse comme à la baisse, il n'y a aucun plafond. Quelles sont les aides envisagées par le gouvernement ? Il a déjà prévenu qu'il n'était pas question de toucher aux taxes. Pourtant, avec la hausse des prix du carburant, l'État gagne plus d'argent. Exemple sur un plein de 50l de gazole. L'année dernière, 27 € finançaient le transport et les matières premières. 42 € revenaient à l'État. Aujourd'hui, l'État empoche 46 €. Mais le gouvernement ne souhaite pas subventionner le plein de tous les automobilistes quel que soit leur moyen. Il veut cibler les ménages les plus pauvres et les grands rouleurs. Parmi les pistes envisagées, le versement de primes exceptionnelles à l'image des chèques-carburant. Les aides seront annoncées au plus tard la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Kebdani - M. Poujol - J.F. Drouillet