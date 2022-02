Hausse du prix des péages : ils ne prennent plus l'autoroute

Lorsque Carlos Moreira monte dans son camion, son premier réflexe est d'allumer son GPS avec l'option : éviter les péages. C'est la nouvelle consigne de sa direction. Ce jour-là, pour livrer son chargement, il va parcourir 33 km sur cette route presque parallèle à l'autoroute A62 toute proche. Dix minutes de trajet en plus, mais pour son entreprise, plus de péage et 3€ d'économisés. Pour sa patronne, réorganiser les itinéraires de ses 400 chauffeurs est devenu un casse-tête. Parfois, ce n'est pas possible, l'autoroute est incontournable. Avec une hausse moyenne de 2% des péages, elle a fait ses calculs. Cela va lui coûter 160 000€ de plus par an. Éviter les autoroutes, c'est aussi devenu un réflexe pour Marie-Gabrielle Daymier. Elle ne les emprunte plus depuis deux ans, trop cher. Cette décision lui permet d'économiser 120 de péages par mois. En contournant l'autoroute, des milliers de camions et de voitures se retrouvent sur cette départementale. À 8h du matin, le trafic est ininterrompu. Les embouteillages s'accumulent. Par crainte d'accidents, les policiers assurent désormais la sécurité du passage piéton situé devant le collège de Saint-Jory (Haute-Garonne). 38 000 véhicules empruntent chaque jour cette route nationale, c'est pratiquement un toutes les secondes. TF1 | Reportage L. Romanens - J. Bervillé