Hausse du prix du beurre : votre galette des rois plus chère

Ce boulanger aime la galette des rois quand elle est bien faite. C'est-à-dire avec beaucoup de beurre dedans. Et c'est justement son problème. “Ça représente quand même 40% de la galette, donc forcément, c'est l'élément primordial. L'année dernière, on pouvait le toucher à 5,90 - 6 euros à peu près le kilo. Actuellement, on est plus sur du 8 - 8,50”. L’ingrédient est de plus en plus cher. Mais pas question pour l'artisan d'en mettre moins et de sacrifier la qualité. En revanche, il a augmenté son prix en vitrine : plus 50 centimes la part. Les clients sont plutôt compréhensifs : “ça ne va pas m'empêcher de venir manger la galette”. “Je mettrai 2 euros plus cher si c'est nécessaire, il y a aucun problème”. Des prix à la hausse et des tensions d'approvisionnement sur certains beurres. Chez ce grossiste qui fournit plus de 300 boulangeries, les stocks sont au plus bas. “D'habitude, j'ai 30 palettes, voilà ce qu'il me reste. Ça va être vendu cet après-midi, il n’y en aura pas ce soir. On va refuser des ventes”. Pour compenser, il doit s'approvisionner à l'étranger et propose par exemple un beurre irlandais de moins bonne qualité. Comment en est-on arrivé là ? La consommation de beurre est en hausse en Europe et surtout en Asie. La Chine a multiplié ses importations par six en seulement 10 ans. En parallèle, la collecte française de lait, essentiel pour faire du beurre, a encore baissé de 1% l'an dernier. Dans ces conditions, les industriels privilégient les productions les plus rentables comme la crème ou le fromage. Selon les professionnels du secteur, le prix du beurre devrait rester à un très haut niveau encore plusieurs mois. Et ce, au moins jusqu'à la prochaine collecte de lait au printemps. TF1 | Reportage V. Dépret, J.Y. Mey, S. Py