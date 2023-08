Hausse du prix du sucre : une facture de plus en plus salée

Les vacances, c’est le moment de se faire plaisir avec de petites douceurs. Mais cet été, cela n’a pas échappé. Sur la plage comme dans les rayons des supermarchés, les produits sucrés coûtent plus cher que l’année dernière. La raison est simple : en un an, le prix du sucre a augmenté de 28%. Pour comprendre cette augmentation, direction au champ de betteraves sucrières de Jean-Philippe Garnot en Seine-et-Marne. Une culture délicate, de plus en plus chère à produire. En 2020, il vendait, ses betteraves à 32 euros la tonne. Cette année, il doit les vendre à 42 euros la tonne pour que sa production reste rentable. Deuxième explication : l’Hexagone doit aussi adapter ses prix au marché mondial, notamment à celui de la canne à sucre. Or, dans les trois plus gros pays producteurs le Brésil, l’Inde et la Thaïlande, ces dernières années : sécheresse, inondation et incendie ont fait baisser la production, et donc augmenté les prix du sucre. Jusqu’à quand sera-t-il aussi haut ? "Entre septembre prochain jusqu’à septembre 2024, le prix du sucre en Europe va rester au niveau auquel il est actuellement", explique cet agronome. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Maillard, A. Cazabonne