Hausse du SMIC : quel impact sur la feuille de paie ?

À Beauvais dans l'Oise, cette société d'export-import de fruits emploie 80 salariés. Quatre d'entre eux sont payés au SMIC. C'est le cas de Didier Ujhelyi, 57 ans, manutentionnaire. Dès le 1er octobre, il touchera 35 euros brut de plus par mois. Pour lui, c'est une très bonne nouvelle. "On manque un peu d'argent à la fin du mois. Là, ça passe toujours à 30 euros de plus. Je peux acheter un peu plus de choses, faire des courses, acheter des habits". Un avis partagé par son collègue Ruddy Mouvougou, 38 ans, trieur, qui constate la flambée des prix : le logement, les courses, l'essence. Avec ce supplément de salaire, il compte gâter sa famille et notamment ses trois enfants. Mais qu'en pensent les employeurs ? Dans cette autre société de services à la personne, l'heure est déjà au calcul. Pour Cyril Lecomte, chef d'entreprise, qui emploie parmi ses 50 salariés une dizaine au SMIC, revaloriser les salaires minimum va peser sur les comptes de la société. Il redoute aussi des tensions entre ses employés. Une telle hausse du SMIC en cours d'année, c'est du jamais-vu depuis neuf ans. Alors, quel est l'impact pour l'économie ? "C'est une bonne nouvelle pour l'économie parce que ça augmente le pouvoir d'achat à un moment où l'inflation notamment l'évolution du prix de l'énergie progresse de façon très préoccupante. Donc, ça va contribuer à faire tourner mieux l'économie" a expliqué François Lenglet, spécialiste économie de TF1. Et la France n'est pas un cas isolé. Nos voisins européens comme l'Allemagne ou l'Espagne viennent, eux aussi, d'augmenter leur salaire minimum.